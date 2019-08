Un talento al giorno, Favio Cabral: l'argentino che studia da Suarez

© foto di Luigi Gasia/TuttoLegaPro.com

Favio Cabral non è solo un buon numero 9, ma anche un incubo per i difensori. Con 1,87m di altezza, vince almeno 9 su 10 palle aeree di cui la metà vanno verso la porta. Sembra che sappia sempre il punto esatto in cui la palla sarà respinta in area. Tuttavia Cabral non è solo un giocatore d’area ma si muove bene anche fuori essa. Non ama i lati del campo; preferisce il centro, dove utilizza la sua velocità per arrivare a tu per tu con i difensori, entrare in area e scegliere l'angolo dove mandare la sfera. Cabral è un talento che studia e cerca di riprodurre i movimenti di Suárez. Nel 2016 ha realizzato 60 gol nella stagione. Nel 2018, ha avuto una media di quasi 1 gol per partita. È destro, ma sa far male con entrambi i piedi.

Nome: Favio Cabral

Data di nascita: 5 febbraio 2001

Nazionalità: argentino

Posizione: attaccante

Squadra: Talleres

Assomiglia a: Luis Suárez