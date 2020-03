Un talento al giorno, Federico Girotti: un Pinamonti all'argentina

Federico Girotti è una punta centrale molto forte fisicamente, ma dotato anche di buona tecnica e capace di fare da boa per il gioco della squadra, il River Plate II nel suo caso, ma anche di concludere in prima persona il gioco sviluppato dai compagni per lui. Considerato in patria come l’ultimo esempio di “Gallarditos”, ovvero di talento della cantera River Plate lanciato nel calcio dei grandi dal Muneco Gallardo, il classe 1999 ha colpito in particolare gli scout del Torino, sempre molto attenti ai movimenti giovanili del Sudamerica. Dopo una pretemporada da protagonista è entrato nelle rotazioni del River esordendo tanto in Primera Division quanto in Copa Libertadores senza timori reverenziali, ora la grande occasione di colpire subito l'occhio degli 007 granata.

Nome: Federico Girotti

Data di nascita: 2 giugno 1999

Nazionalità: argentino

Ruolo: centravanti

Squadra: River Plate II

Assomiglia a: Andrea Pinamonti