Un talento al giorno, Fedor Chalov: è arrivato il nuovo Oхотник

In patria il suo nome è già ben conosciuto, col gol in Champions League anche a livello internazionale ha fatto parlare di lui: Fedor Chalov è l'ultimo prodotto del settore giovanile del CSKA Mosca, un attaccante rapido e tecnico, che ama giocare da prima punta ma sa adattarsi anche ad un ruolo più defilato. Un nuovo Cacciatore si affaccia alla ribalta mondiale, visto che il russo assomiglia davvero tanto all'olandese Huntelaar, per movimenti e fisico: stesso fiuto del gol nell'area piccola, anche se Chalov ama anche giocatore qualche metro più indietro e provare a colpire con qualche tiro angolato dalla media distanza.

Nome: Fedor Chalov

Data di nascita: 10 aprile 1998

Nazionalità: russo

Ruolo: attaccante

Squadra: CSKA Mosca

Assomiglia a: Klaas-Jan Huntelaar