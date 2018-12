Un talento al giorno, Filip Stuparevic: centravanti alla Fernando Torres

© foto di Luigi Gasia/TuttoLegaPro.com

181 centimetri e un piede sinistro che fa malissimo: il classe 2000 Filip Stuparevic è uno dei più giovani giocatori delle qualificazioni ai prossimi Europei Under 21 di Italia e San Marino. Centravanti di grande movimento, ama svariare su tutto il fronte per non dare punti di riferimento alle difese e fare male con il suo dinamismo e fiuto del gol. Abbiamo avvicinato il giovane serbo allo spagnolo Fernando Torres, proprio per questa grande capacità di svariare, anche se le doti tecniche non sono propriamente le stesse al momento.

Nome: Filip Stuparevic

Data di nascita: 30 agosto 2000

Nazionalità: serbo

Ruolo: centravanti

Squadra: FK Vozdovac

Assomiglia a: Fernando Torres