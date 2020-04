Un talento al giorno, Florent Da Silva: l'ennesimo fiore della ghirlanda lionese

Centrocampista estremamente tecnico ed elegante, il 17enne Florent Da Silva è considerato, in casa Lione, il prossimo gioiello da copertina dopo Rayan Cherki. Da mesi sono in atto le trattative per legare questo numero 10 classe 2003 al club col primo contratto da pro, intanto i grandi club hanno già iniziato a fiutare l'affare, specie il Manchester United, a quanto si dice. Ottima visione di gioco, fantasia e capacità di fare da punto di riferimento per la squadra sono le migliori qualità del ragazzo, legatissimo alla sua squadra, nella quale gioca dall'età di 7 anni. E il debutto in Prima, sembra essere questione di mesi ormai.

Nome: Florent Da Silva

Data di nascita: 20 settembre 2003

Nazionalità: francese

Ruolo: centrocampista centrale

Squadra: Lione

Assomiglia a: Yohan Gourcuff