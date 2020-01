© foto di Luigi Gasia/TuttoLegaPro.com

Il Bayer Leverkusen ci ha fatto un pensierino da tempo e proprio nelle ultime ore del mercato dovrebbe avanzare la proposta decisiva: Florian Wirtz è uno dei 2003 più forti in circolazione e la sua permanenza al Colonia non dovrebbe durare ancora molto. Un fantasista dal piede delicatissimo, capace di grandi prodezze dalla lunga distanza e che il Colonia non poteva trattenere molto a lungo vista la qualità delle sue giocate e la propensione dei club tedeschi a puntare su giovani, sempre di più.

Nome: Florian Wirtz

Data di nascita: 9 agosto 2003

Nazionalità: tedesco

Ruolo: fantasista

Squadra: Colonia

Assomiglia a: Thomas Muller