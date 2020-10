Un talento al giorno, Francesco Antonucci: il "belga" che non hai giocato in Italia

Il numero 10 del Belgio Under 21 si chiama Francesco Antonucci: eppure oltre alla chiarissima origine, non ha niente a che vedere con l'Italia. Cresciuto nell'Anderlecht, rifinitosi nell'Ajax e ulteriormente nel Monaco. Ora è il Feyenoord a godersi le sue giocate, anche se per il momento ha scelto di mandarlo in prestito al Volendam: trequartista davvero moderno, non un numero 10 vecchio stile ma al contrario una mezzapunta capace di fare la differenza con inserimenti e tiri da fuori. Proprio la conclusione dalla medio-lunga distanza sembra essere la vera specialità della casa: Antonucci è dotato di un destro violento e preciso che mette in difficoltà i portiere proprio per la traiettoria estremamente diretta con cui la sfera arriva in porta.

Nome: Francesco Antonucci

Data di nascita: 28 luglio 1999

Nazionalità: belga

Squadra: Volendam

Ruolo: trequartista

Assomiglia a: Nicolò Zaniolo