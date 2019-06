Un talento al giorno, Francesco Lo Celso: mancino con un cognome pesante

© foto di Luigi Gasia/TuttoLegaPro.com

Francesco Lo Celso non è solo il fratello di Giovani. Come suo fratello, è anche lui mancino, con un'eccellente lettura del gioco e tocco di palla raffinato. Diversamente da suo fratello però, Francesco tende a sorpassare il centrocampo e ad agire vicino alla zona d’attacco. Il modo con cui porta palla è di prim'ordine, ma non se ne innamora. Preferisce il passaggio veloce, che genera dinamismo nella trequarti avversaria riuscendo spesso a mettere gli attaccanti davanti alla porta. Ma quando necessario, Francesco mantiene il possesso palla equilibrando le azioni della sua squadra e abbassando la temperatura del gioco. Un giovane centrocampista con un cognome pesante e un possibile futuro di successo in alcuni grandi club del calcio europeo.

Nome: Francesco Lo Celso

Data di nascita: 5 marzo 2000

Nazionalità: argentina

Ruolo: centrocampista offensivo

Squadra: Rosário Central

Assomiglia a: Giovani Lo Celso.