Un talento al giorno, G. Martinelli: brasiliano alla conquista dei Gunners

Gabriel Martinelli corona il sogno di una vita: è di ieri la notizia del trasferimento all'Arsenal per il giovane attaccante brasiliano, che potrà così mettersi alla prova in un campionato di altissimo livello come la Premier League inglese. Attaccante di ottime qualità fisiche ma soprattutto dotato dal punto di vista tecnico, potrà mettere a disposizione di Emery il suo talento a partire dalla prossima stagione. Nell'Ituano l'anno passato ha giocato come seconda punta con libertà di svariare su tutto il fronte offensivo, totalizzando sei gol in quattordici presenze. Dopo i periodi di prova con Barcellona e Manchester United, sono stati i Gunners a puntare fortemente su di lui.

Nome: Gabriel Martinelli

Data di nascita: 18 giugno 2001

Nazionalità: brasiliano

Ruolo: attaccante estero

Squadra: Arsenal

Assomiglia a: Neymar