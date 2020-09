Un talento al giorno, Georginio Rutter: un attaccante dai movimenti imprevedibili

Georginio Rutter potrebbe essere una grande opportunità di mercato per le big del Vecchio Continente. L'attaccante classe 2002 del Rennes ha il contratto in scadenza nel 2021 e piace in Germania (Bayern, Borussia Dortmund, Lipsia), Inghilterra (Arsenal e Newcastle) e Italia (Milan). Trattasi di un centravanti, già pilastro di tutte le under francesi, moderno e capace di fare la differenza in area piccola grazie alle sue movenze, che sono così intuitive da sembravi quasi dettate dal caso. Per la fisicità ricorda leggermente Michy Batshuayi ma proprio per questi suoi movimenti, apparentemente causali, lo abbiamo avvicinato anche a Filippo Inzaghi.

Nome: Georginio Rutter

Data di nascita: 20 aprile 2002

Nazionalità: francese

Ruolo: centravanti

Squadra: Rennes

Assomiglia a: Michy Batshuayi