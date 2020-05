Un talento al giorno, Georgios Vagiannidis: un gioiellino per Conte e Madonna

L'Inter è sulle tracce di Georgios Vagiannidis, terzino destro classe 2001. Il settore scouting nerazzurro è rimasto positivamente colpito da questo giovane laterale, che milita attualmente nella seconda squadra del Panathinaikos. Un terzino molto interessante che i nerazzurri potrebbero prelevare con spesa relativamente moderata, bravo nell'uno contro uno e nel dribbling, specie quando si tratta di affondare e andareal cross per il compagno posizionato in area. Un giocatore che dovrà sicuramente adattarsi ai ritmi ben superiori del calcio professionistico ed italiano, ma che ha tutte le carte in regola per stupire Conte.

Nome: Georgios Vagiannidis

Data di nascita: 12 settembre 2001

Nazionalità: greco

Ruolo: terzino destro

Squadra: Panathinaikos

Assomiglia a: Vassilis Torosidis