Un talento al giorno, Gian-Luca Waldschmidt: bis come biglietto da visita

Il talento di Gian-Luca Waldschmidt alcuni tifosi italiani lo hanno già imparato a conoscere, visto che proprio una sua doppietta ha steso l'Italia Under 21 di Di Biagio qualche giorno fa. Attaccante completissimo, nel Friburgo gioca da riferimento centrale mentre con la selezione tedesca si è schierato come seconda punta, almeno per quanto riguarda la sfida agli Azzurrini. Batte i calci piazzati, rigori compresi, e dimostra di non aver alcun timore nell'uso del sinistro, proprio il piede che ha freddato Audero in occasione del raddoppio.

Nome: Gian-Luca Waldschmidt

Data di nascita: 19 maggio 1996

Nazionalità: tedesco

Ruolo: attaccante

Squadra: Friburgo

Assomiglia a: Gianluca Vialli