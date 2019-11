© foto di Luigi Gasia/TuttoLegaPro.com

Gianluca Busio, centrocampista offensivo dei Kansas City, è tra i grandi protagonisti di questo Mondiale Under 17 brasiliano: nonostante la giovane età, è stabilmente in piena squadra e in MLS è stato il secondo più giovane di sempre a firmare per un club professionistico americano. Fantasista di grande tecnica e rapidità, è già stato associato all'Inter, anche se un distacco dall'America sarebbe molto complicato: patito di NBA, è tifosissimo degli Houston Rockets. Parla italiano (le origini sono evidentissime nel cognome) e spagnolo, quest'ultimo imparato a scuola, oltre ovviamente all'inglese.

Nome: Gianluca Busio

Data di nascita: 28 maggio 2002

Nazionalità: americano

Ruolo: fantasista

Squadra: Kansas City

Assomiglia a: Leroy Sane