Un talento al giorno, Giorgi Chakvetadze: già nella storia del calcio

© foto di Luigi Gasia/TuttoLegaPro.com

Cresciuto nelle giovanili della Dinamo Tbilisi, ha esordito il 18 novembre 2016 in un match vinto 4-0 contro la Lokomotiv Tbilisi: il motivo per cui parliamo oggi di Giorgi Chakvetadze ridiede però nelle sue imprese con la maglia della Nazionale, ovviamente Georgiana. Il 19enne centrocampista del Gent è infatti entrato ieri nella storia come il primo marcatore della neonata Nations League, durante la sfida al Kazakistan. Tatticamente trattasi di un centrocampista completo che ama portare la palla e lanciare a rete il compagno grazie ai suoi mortali inserimenti, ma non disegna nemmeno la conclusione personale, come ha imparata ieri la seleziona kazaka.

Nome: Giorgi Chakvetadze

Data di nascita: 29 agosto 1999

Nazionalità: georgiano

Ruolo: centrocampista

Squadra: Gent

Assomiglia a: Marek Hamsik