Il talento Made in USA attecchisce particolarmente bene dalle parti di Dortmund: Giovanni Reyna, classe 2002 in forza al BVB, è il più giovane statunitense ad aver mai giocato una partita in Bundesliga. Il motivo è facile da capire: il ragazzo è speciale, come dimostra anche il gol con cui si è presentato al calcio dei grandi nella gara di Brema dello scorso weekend. Un dribbling stretto a cui ha fatto seguire un tiro a girare sul secondo pallo leggero e preciso, assolutamente imparabile. Figlio di Claudio Reyna (112 caps con la maglia a stelle e strisce), parliamo di un fantasista facilmente adattabile a seconda punta che vuole avere sempre la palla per dare qualità alla manovra.

Nome: Giovanni Reyna

Data di nascita: 31 marzo 2002

Nazionalità: americano

Ruolo: fantasista

Squadra: Borussia Dortmund

Assomiglia a: Christian Pulisic