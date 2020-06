Un talento al giorno, Gustavo Maia: un investimento in banca per il Barcellona

Entro qualche settimana il Barcellona pagherà 4,5 milioni al San Paolo per il classe 2001 Gustavo Maia, prossimo investimento per il futuro da parte del club blaugrana. Attaccante brevilineo con la tipica tecnica brasiliana, i catalani faranno valere l’opzione conquistata nei mesi scorsi e pagheranno quanto pattuito (4,5 milioni appunto) per il 70% del cartellino del giocatore. In corsa per il classe 2001 c’erano anche Flamengo e soprattutto Liverpool, ma i catalani sembrano aver bruciato ogni concorrenza: ma che tipo di giocatore è Gustavo Maia? Ala sinistra che ama giocare a piede invertito, pur avendo un eccellente piede mancino: può crossare/tirare senza problemi con entrambi i piedi infatti. Rapido, tecnico e fortissimo nell’uno contro uno, non gli manca certo il coraggio per tentare il dribbling e creare la superiorità numerica, forse la sua abilità più evidente.

Nome: Gustavo Maia

Data di nascita: 22 gennaio 2001

Nazionalità: brasiliano

Ruolo: attaccante di sinistra

Squadra: Flamengo

Assomiglia a: Vinicius Junior