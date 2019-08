© foto di Luigi Gasia/TuttoLegaPro.com

In Inghilterra gli investimenti multimilionari sono all'ordine del giorno, ma fa comunque un certo effetto apprendere dei dieci milioni stanziati dal Bristol City per il centrocampista francese Han-Noah Massengo, scuola Monaco. La ricciutissima mezzala classe 2001 è passato ieri agli inglesi in prestito oneroso con diritto di riscatto fissato e dopo aver fatto ottime cose in Youth League coi monegaschi, si metterà alla prova in Championship: mezzala di grande qualità, deve sicuramente completarsi dal punto di vista fisico ma sembra sulla strada giusta per poter diventare rapidamente un giocatore di grande livello.

Nome: Han-Noah Massengo

Data di nascita: 8 agosto 2001

Nazionalità: francese

Posizione: centrocampista

Squadra: Bristol City

Assomiglia a: Youri Tielemans