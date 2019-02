Un talento al giorno, Hannibal Mejbri: la grande speranza francese

© foto di Luigi Gasia/TuttoLegaPro.com

Il prestigioso quotidiano francese L'Equipe non ha usato mezzi termini per descrivere il giovanissimo Hannibal Mejbri: "Una delle più grandi speranze del paese". Parole decisamente forti per un ragazzino nato nel 2003 e che ancora deve iniziare a giocare con i grandi. Eppure il talentino del Monaco (anche se è ormai certo il suo addio al club monegasco) è già finito nel mirino di top club europei come Manchester United e Bayern Monaco, con i bavaresi pronti a bruciare la concorrenza per assicurarsi le prestazioni di un giovane dal futuro assicurato.

Nome: Hannibal Mejbri

Data di nascita: 21 gennaio 2003

Nazionalità: francese

Ruolo: centrocampista

Squadra: Monaco

Assomiglia a: Adrien Rabiot