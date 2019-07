A diciotto anni ancora da compiere, Harry Cochrane si è conquistato un posto da titolare fisso negli Hearts. Per meriti, per virtù, per qualità. Perché è uno dei prospetti più interessanti del calcio internazionale, tra i 2001 che stanno avendo più spazio e continuità tra i professionisti in Europa. E perché è pure una delle grandi speranze del calcio scozzese che verrà. E' salito alla ribalta dopo un gol da star a sedici anni contro il Celtic, è pure il giocatore più giovane di sempre ad aver segnato per i Jambos. In Scozia c'è chi spera possa diventare King of Heart, ma le sirene di mercato dicono che a breve il suo futuro possa essere presto in Premier League. Inglese.

Nome: Harry Cochrane

Data di nascita: 24 aprile 2001

Nazionalità: Scozzese

Ruolo: Centrocampista centrale

Squadra: Hearts of Midlothian

Assomiglia a: Jordan Henderson