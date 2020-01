© foto di Luigi Gasia/TuttoLegaPro.com

Harvey Elliott continua a far parlare di sè. Nemmeno il tempo di essere acquistato dal Liverpool che il giovane talento, classe 2003, si è lasciato andare a espressioni non propriamente lusinghiere nei confronti di Harry Kane: "Ritardato", per usare un eufemismo, è la definizione data dal teenager nei confronti del centravanti del Tottenham. Sono arrivare le scuse e la sospensione, così il giovanissimo attaccante ha potuto mettersi in mostra in campo: un sinistro morbidissimo e una capacità di coordinarsi importante ne fanno uno dei gioielli principali del movimento inglese. Un talento dimostrato già anche con la maglia della Nazionale under 17, con la quale ha totalizzato 7 presenze e 3 gol.

Nome: Harvey Elliott

Data di nascita: 4 aprile 2003

Nazionalità: inglese

Posizione: attaccante esterno

Squadra: Liverpool

Assomiglia a: Toni Kroos