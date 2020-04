Un talento al giorno, Hugo Felix: una dinastia di estro fa le fortune del Benfica

vedi letture

Maglia numero 10, movenze da regista avanzato e un cognome pesante sulle spalle, ma che può anche aiutarlo. Il classe 2004 Hugo Felix, fratello del già noto Joao, fa faville con la maglia del Benfica, al punto da giocare con l'Under 17 un anno sottoetà. Una promozione che si è meritato con 7 gol in 7 presenze con la selezione Under 16, che inevitabilmente cominciava a stargli stretta. Elegante e rapido, difficile da arginare quando parte in progressione palla al piede, è particolarmente abile a giocare tra le linee, dove può mettere in mostra il suo repertorio fatto di passaggi filtranti, colpi di tacco e pallonetti.

Nome: Hugo Felix

Data di nascita: 5 maggio 2004

Nazionalità: portoghese

Ruolo: fantasista

Squadra: Benfica

Assomiglia a: Joao Felix