Iago Amaral, terzino sinistro dell’Internacional (Brasile) è un prodotto delle giovanili della squadra “colorada”. Iago attacca la profondità non solo sfruttando la sua fascia, ma accentrandosi talvolta come fattore sorpresa, chiedendo il triangolo con gli attaccanti e facendo assist con il suo piede mancino, con il quale non disdegna di provare il tiro anche da fuori area. Dispone di un dribbling secco che in fase di spinta crea superiorità numerica e libertà di cross, una delle sue armi più letali. Guidato da un buon allenatore, Iago (che è in procinto di prendere il passaporto italiano) potrà rivelarsi un rinforzo di alto livello e di grande prospettiva. Negli ultimi mesi è già stato osservato da club importanti in Italia (Atalanta), Portogallo (Benfica) e Russia (Zenit), e difficilmente rimarrà in Brasile nell’estate prossima.

Nome: Iago Amaral Borduchi

Data di nascita: 23 marzo 1997

Nazionalità: Brasiliana

Ruolo: terzino sinistro

Squadra: Internacional

Assomiglia a: Marcos Alonso