Il Chelsea ha in mano un giovane talento da tenere sicuramente sotto osservazione. Stiamo parlando di Ian Maatsen, terzino sinistro classe 2002 che all'occorrenza può giocare anche come difensore centrale. Nonostante la stazza, è dotato di un'ottima velocità che gli permette di spingere sulla fascia e rientrare ad aiutare il reparto arretrato in fase di non possesso. Vista la sua struttura e la sua diligenza, può giocare anche come centrale in una difesa a tre.

Nome: Ian Maatsen

Data di nascita: 10 marzo 2002

Nazionalità: olandese

Ruolo: terzino sinistro

Squadra: Chelsea

Assomiglia a: Patrick van Aanholt