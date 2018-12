Un talento al giorno, Ibrahim Sangaré: Leonardo ha un nuovo obiettivo

© foto di Luigi Gasia/TuttoLegaPro.com

Ibrahim Sangaré è il nuovo obiettivo di Leonardo per il centrocampo del Milan, che in effetti non ha giocatori dalle caratteristiche del mediano francese, classe 1997 con già tanti minuti da titolare nel massimo campionato transalpino. Lo hanno avvicinato a Yaya Tourè e il motivo è più che evidente: coi suoi 191 e il passo ritmato, dà ordine e fisicità ad un centrocampo di ottimo livello come quello del Tolosa, tra le rivelazioni della Ligue 1 nonostante un recente periodo di scarsa brillantezza.

Nome: Ibrahim Sangaré

Data di nascita: 2 dicembre 1997

Nazionalità: francese

Ruolo: centrocampista

Squadra: Tolosa

Assomiglia a: Yaya Tourè