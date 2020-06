Un talento al giorno, Igor Gomes: la stellina che ricorda Kakà nel mirino dell'Ajax

vedi letture

Estremamente dinamico, capace di "strappare" palla al piede e creare la superiorità con la propria veloce e tecnica, il classe 1999 Igor Gomes è comprensibilmente avvicinato a Kakà in patria. E l'Ajax è pronto a scommettere su questo gioiellino carioca, per sostituire il partente Ziyech, già promesso al Chelsea per la stagione 2020/21. Un fantasista moderno o un centrocampista offensivo di grande movimento: questo in sostanza è Igor Gomes, un giocatore che farebbe di certo comodo ai lancieri e che in Eredivisie potrebbe trovare l'ambiente giusto per crescere con calma.

Nome: Igor Gomes

Data di nascita: 17 marzo 1999

Nazionalità: brasiliano

Ruolo: fantasista

Squadra: San Paolo

Assomiglia a: Kakà