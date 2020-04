Un talento al giorno, Ilaix Moriba: un Pogba in versione catalana e 16enne

vedi letture

La tentazione c'era stata, ma alla fine l'amore per il Barça è stato superiore: niente Juventus, Chelsea o Manchester City per il talentuoso mediano sedicenne del Barcellona, Ilaix Moriba. Il giocatore ha deciso, a gennaio 2019, di rinnovare il suo contratto per tre anni, il massimo consentito per un ragazzo della sua età, coi catalani: una promessa ampiamente mantenuta, lo si può dire dopo quasi 18 mesi di ulteriore esperienza coi catalani. Un piccolo Pogba, davvero impressionante la somiglianza nello stile di gioco tra l'iberico classe 2003 e il francese del Manchester United: tatticamente lo potremmo definire un perno di centrocampo, bravo nell'incursione e nel tiro, ma abilissimo anche nel recupero della sfera e nel fare da riferimento per il gioco di tutta la squadra.

Nome: Ilaix Moriba

Data di nascita: 19 gennaio 2003

Nazionalità: spagnolo

Posizione: centrocampista

Squadra: Barcellona

Assomiglia a: Paul Pogba