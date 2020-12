Un talento al giorno, Ilya Zabarnyi: l'esordio con la Juve è solo l'inizio

vedi letture

Esordendo contro la Juve, il classe 2002 Ilya Zabarnyi è diventato uno dei più giovani a calcare i campi della Champions League 2020/21: solo un punto di partenza per il centrale, che è poi sceso in campo in tutte le gare giocate dagli ucraini nella massima competizione continentale. Parliamo di un centrale roccioso, fortissimo sui palloni alti e dotato della personalità giusta per giocare alla pari contro CR7 e compagni. E per queste sue caratteristiche lo abbiamo avvicinato a Dmytro Chygrynskiy, il centrale ucraino cui il Barcellona aveva affidato la propria rifondazione difensiva: le cose non sono andate come tutti avrebbero voluto, ma l'ex Donetsk è comunque un bel punto di riferimento per ogni giovane centrale ucraino.

Nome: Ilya Zabarnyi

Data di nascita: 1 settembre 2002

Nazionalità: ucraino

Ruolo: difensore centrale

Squadra: Dinamo Kiev

Assomiglia a: Dmytro Chygrynskiy