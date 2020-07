Un talento al giorno, Jacob Christensen: il passista danese che piace al Benevento

Continua la ricerca del Benevento di elementi per la rosa che affronterà la Serie A il prossimo anno. L'ultima idea porta diretti in Danimarca dove gioca, nelle file del Nordsjaelland, Jacob Christensen classe 2001 autore di 28 presenze in stagione con un gol. Parliamo di un centrocampista longilineo e non particolarmente dotato dal punto di vista fisico ma molto intelligente tatticamente e dotato anche dal punto di vista tecnico: un regista che ama giocare davanti la difesa per far girare la squadra alla velocità che più preferisce e in possesso anche di un discreto tiro da fuori area. L'ottimo senso della posizione lo rende anche un eccellente recupera palloni, anche se non si può certo definire un incontrista.

Nome: Jacob Christensen

Data di nascita: 25 giugno 2001

Nazionalità: danese

Ruolo: centrocampista

Squadra: Nordsjaelland

Assomiglia a: Thomas Joseph Delaney