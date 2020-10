Un talento al giorno, Jakub Kaminski: un attaccante esterno capace di fare tutto

vedi letture

Jakub Kaminski è un attaccante esterno classe 2002 che ha nelle sue corde davvero tante caratteristiche diverse: è capace di affondare, di fare male col suo destro a girare ma anche di andare sul fondo e crossare per la punta centrale. Un 2002 su cui hanno già messo gli occhi in tanti ma che per il Lech Poznan rappresenta sicuramente un bel prospetto non solo per il presente ma anche per il futuro. Il diciottenne, già parte dell'Under 21, con cui ha già esordito e segnato, potrebbe essere la prossima grande plusvalenza dopo Karbownik.

Nome: Jakub Kaminski

Data di nascita: 5 giugno 2002

Nazionalità: polacco

Ruolo: attaccante esterno

Squadra: Lech Poznan

Assomiglia a: ‌Piotr Zielinski