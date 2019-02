Un talento al giorno, Jan Carlos Hurtado: il gioiello della Vinotinto

© foto di Luigi Gasia/TuttoLegaPro.com

Uno dei giocatori che si sta mettendo più in evidenza nel Sudamericano Under 20 in corso di svolgimento è la stella del Venezuela Jan Carlos Hurtado, il leader tecnico di una squadra che sta stupendo tutti gli addetti ai lavori. Nelle movenze ricorda un po' il costaricense Campbell, specie per la rapidità nello stretto e l'abilità di fare la differenza nei primi metri con lo scatto bruciante. In nazionale gioca a tutto campo, mentre in Argentina è utilizzato prevalentemente sulla fascia, forse l'habitat più idoneo per un attaccante dalla velocità così pronunciata.

Nome: Jan Carlos Hurtado

Data di nascita: 5 marzo 2000

Nazionalità: venezuelano

Ruolo: attaccante esterno

Squadra: Club de Gimnasia y Esgrima La Plata

Assomiglia a: Joel Campbell