Un talento al giorno, Jarrad Branthwaite: il gigante su cui ha scommesso Ancelotti

Un gigante inglese per il futuro dell'Everton di Carlo Ancelotti: Jarrad Branthwaite ha giocato ben quattro gare da titolare coi Toffees dopo essere stato aggregato a lungo alla Prima Squadra nel periodo dopo il lockdown. Una bella soddisfazione per il classe 2002, un meno e novantacinque di difensore centrale: ruvido ma preciso negli interventi, può sicuramente migliorare nell'impostazione da dietro ma non ha rivali nel gioco aereo, facilitato dal fisico di cui Madre Natura lo ha dotato. Una splendida notizia per il club di Liverpool e in generale per il calcio inglese, a corto di interpreti di livello nel ruolo.

Nome: Jarrad Branthwaite

Data di nascita: 27 giugno 2002

Nazionalità: inglese

Squadra: inglese

Ruolo: difensore centrale

Assomiglia a: John Terry