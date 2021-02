Un talento al giorno, Javi Serrano: la diga di qualità dell'Atletico Madrid

Nella cantera dell'Atletico Madrid brilla la stella di Javier Serrano, giovanissimo centrocampista classe 2003. Si tratta di un mediano tutto qualità e quantità, abile in entrambe le fasi: una vera e propria diga davanti alla difesa, una sicurezza in più per il reparto arretrato. Non solo, essendo dotato di un'ottima tecnica, quando recupera palla è abilissimo nell'impostare l'azione.

Nome: Javier Serrano

Data di nascita: 16 gennaio 2003

Nazionalità: spagnolo

Ruolo: centrocampista

Squadra: Atletico Madrid

Assomiglia a: Sergio Busquets