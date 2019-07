Un talento al giorno, Jayden Bogle: il terzino pupillo di Frank Lampard

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"L'ultima stagione che ho giocato è stata importantissima. Meravigliosa". Jayden Bogle l'ha giocata nel suo Derby County. Da protagonista, con Frank Lampard come mentore. 50 presenze tra i professionisti, nonostante sia un classe 2000, lo rendono tra i giovani più presenti delle più importanti leghe professionistiche. Terzino destro, ha ricevuto nell'ultima annata dalla EFL premi su premi, sia per il ruolo che come talento del mese. Poi, la ciliegina: Bogle è stato eletto miglior giovane dell'ultima stagione in Championship. Inevitabili, ora, le sirene di mercato: quello del terzino destro è un ruolo affollato ad alti livelli in Inghilterra, da Walker ad Alexander-Arnold. Però Bogle è considerato uno dei migliori prospetti del globo nella posizione. E chissà che Lampard non decida di portarlo presto nel suo Chelsea...

Nome: Jayden Bogle

Data di nascita: 27 luglio 2000

Nazionalità: Inglese

Ruolo: Terzino destro

Squadra: Derby County

Assomiglia a: Kyle Walker