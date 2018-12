Un talento al giorno, Jean-Clair Todibo: difensore centrale col vizio del gol

© foto di Luigi Gasia/TuttoLegaPro.com

Jean-Clair Todibo è l'ultima idea per la retroguardia della Juventus, con Paratici costretto a pensare al futuro vista l'alta età dei titolari in squadra. Classe 1999, gioca nel Tolosa ed è una delle rivelazioni della Ligue 1: sul centrale di Cayenne, contratto in scadenza nel giugno del 2019, ci sono anche Liverpool, Borussia Dortmund, Olympique Lione e RB Lipsia. Adattabile anche a mediano, il difensore spicca per qualità fisiche ma è dotato anche di un certo acume tattico: le sue qualità in fatto di tempismo lo hanno poi reso molto temibile anche come colpitore sui calci piazzati a favore.

Nome: Jean-Clair Todibo

Data di nascita: 30 dicembre 1999

Nazionalità: francese

Squadra: Tolosa

Ruolo: difensore centrale

Assomiglia a: Marcel Desailly