Un talento al giorno, Jerdy Schouten: nuova stellina orange

L'Olanda, da sempre, è una fucina di talenti. L'ultimo nome finito sui taccuini degli scout europei è quello di Jerdy Schouten, centrocampista classe '97 di proprietà dell'Excelsior. Cresciuto nelle giovanili dell'ADO Den Haag, ha fatto il suo esordio in Eredivisie nella stagione 2016/17. Scende di categoria per farsi le ossa, prima di tornare nel massimo campionato con la maglia dell'Excelsior. Il suo ruolo naturale è quello di mezzala destra, anche se può giocare anche in mezzo al campo. Fisicamente deve ancora maturare, è ancora un po' gracilino e potrebbe avere qualche difficoltà in un campionato più fisico. Tecnicamente dotato, veloce e con un buon tiro da fuori. Abile negli inserimenti, anche se fino ad oggi non ha ancora segnato nel campionato olandese. Il suo nome è stato accostato alla Fiorentina, vedremo se Pantaleo Corvino affonderà il colpo a gennaio.

Nome: Jerdy Schouten

Data di nascita: 12 gennaio 1997

Nazionalità: olandese

Ruolo: centrocampista

Squadra: Excelsior

Assomiglia a: Tonny Vilhena