Un po' Hazard (fisicamente la somiglianza è evidente), un po' Coutinho, per la capacità di giocare a tutto campo e imporre la propria qualità alla manovra: il numero 10 del Brasile Under 17, Martins João Gabriel Peglow, è stato tra i grandi protagonisti nella sfida della nottata tra i verdeoro e l'Italia di Nunziata, eliminata dal Mondiale proprio da un gol del gioiellino classe 2002. In forza all'Internacional, il suo talento ha fatto il giro del mondo e c'è da scommettere che le voci di mercato non tarderanno a presentarsi.

Nome: Martins João Gabriel Peglow

Data di nascita: 14 gennaio 2002

Nazionalità: brasiliano

Ruolo: centrocampista o mezzapunta

Squadra: Internacional

Assomiglia a: Philippe Coutinho