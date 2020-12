Un talento al giorno, Joao Resende: la nuova generazione portoghese ha anche il n° 9

Joao Resende è il numero 9 di cui il movimento portoghese ha un disperato bisogno: essendo un 2003 è forse presto per definirlo il salvatore della patria, ma le possibilità per una esplosione ad altissimo livello ci sono tutte. Parliamo di un attaccante di movimento cresciuto nel Vitoria, passato di recente al Benfica e in grado di conquistare già tanti ammiratori nel settore giovanile delle Aquile. Un funambolo che vede bene la porta, quasi un miraggio per il calcio lusitano, che attende da tanto un attaccante di area che possa trasformare tutto quello che le mezzepunte, di cui la Nazionale è stracolma, riescono a creare.

Nome: Joao Resende

Data di nascita: 26 marzo 2003

Nazionalità: portoghese

Ruolo: punta centrale

Squadra: Benfica

Assomiglia a: Joao Felix