Un talento al giorno, Jordi Escobar: una boa di altri tempi per il Milan del futuro

vedi letture

L'ennesimo talento del valencianismo nel mirino di un club italiano, il Milan: a Jordi Escobar, centravanti classe 2002 del Valencia, il club rossonero garantirebbe un posto in prima squadra pur di convincerlo a trasferirsi in Italia. Parliamo di un attaccante molto forte fisicamente, in grado di fare da riferimento per l'intera manovra e bravo anche coi i piedi, sebbene un po' macchinoso. Un calciatore che ama duellare con tutta la difesa e far assist per i centrocampisti d'inserimento: la classifca "boa" di altri tempi, ideale per l'attuazione del 4-2-3-1 o del 4-3-3.

Nome: Jordi Escobar

Data di nascita: 10 febbraio 2002

Nazionalità: spagnolo

Ruolo: centravanti

Squadra: Valencia

Assomiglia a: Fernando Morientes