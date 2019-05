Un talento al giorno, José Juan Macias: il Suarez de Mexico

© foto di Luigi Gasia/TuttoLegaPro.com

In Messico c'è un attaccante di grande talento, ma dal fisico non esattamente da centravanti, che fa impazzire le difese e che si è meritato la chiamata della Nazionale Under 20: José Juan Macias, recente avversario dell'Italia ai Mondiali in corso in Polonia, si è dimostrato un attaccante completo e in grado di far sudare parecchio la pur ottima difesa di Nicolato. Tecnicamente il giocatore ricorda molto l'uruguaiano Luis Suarez, sia per l'abilità nella conclusione dalla media distanza, sia per la grande tecnica di base che gli consente di essere temibilissimo sia vicino che lontano dalla porta avversaria. Con un dribbling, infatti, è in grado ridurre rapidamente ogni distanza.

Nome: José Juan Macias

Data di nascita: 22 settembre 1999

Nazionalità: messicano

Ruolo: centravanti

Squadra: Leon

Assomiglia a: Luis Suarez