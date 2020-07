Un talento al giorno, Juan Sforza: garra e tecnica argentina

In Argentina brilla la stella diJuan Sebastian Sforza, mediano classe 2002 prodotto del vivaio del Newell's Old Boys. Si tratta di un centrocampista dinamico, in grado sia di impostare che di fare legna in mezzo al campo. Dotato di buona tecnica, è abile nel gestire la palla ed è dotato di un buon tiro dalla distanza.

Nome: Juan Sebastian Sforza

Data di nascita: 14 febbraio 2002

Nazionalità: argentina

Ruolo: centrocampista

Squadra: Newell's Old Boys

Assomiglia a: Lucas Biglia