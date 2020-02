vedi letture

Un talento al giorno, Jude Bellingham: l'uomo dei sogni per United e Chelsea

Chelsea e Manchester United sono pronti a sfidarsi a colpi di milioni per la stellina sedicenne del Birmingham Jude Bellingham. Le due big inglesi, stanno seguendo con molta attenzione il centrocampista che sta stupendo tutti in Championship e sono pronti a investire 35 milioni di sterline per il cartellino più 15 milioni di potenziali bonus. Un affare che dunque si potrebbe aggirare intorno a quasi 60 milioni di euro. In Inghilterra tutti sono pronti a scommettere sull'avvenire di questo classe 2003, un centrocampista di piede destro capace di sfornare assist meravigliosi durante la gara, particolarmente dotato nell'impostazione e nel cambio di gioco.

Nome: Jude Bellingham

Data di nascita: 29 giugno 2003

Nazionalità: inglese

Ruolo: centrocampista centrale

Squadra: Birmingham

Assomiglia a: Paul Scholes