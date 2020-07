Un talento al giorno, Julian Carranza: un centravanti moderno migrato in MLS

Chi l'ha detto che l'Europa è una tappa obbligata per ogni calciatore sudamericano di talento? Julian Carranza ha optato per una "sosta" intermedia, firmando con l'Inter Miami e diventando subito protagonista con la franchigia americana. Che per lui ha speso sei milioni di euro, versati nelle casse del Banfield per portare il classe 2000 a disposizione di mister Diego Alonso. Attaccante centrale molto potente e capace di far ruotare intorno a sé l'intera squadra, deve sicuramente migliorare i numeri dal punto di vista della finalizzazione, ma tatticamente mostra già una maturità non usuale per un calciatore della sua età.

Nome: Julian Carranza

Data di nascita: 22 maggio 2000

Nazionalità: argentino

Squadra: Inter Miami

Ruolo: attaccante centrale

Assomiglia a: German Denis