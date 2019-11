© foto di Luigi Gasia/TuttoLegaPro.com

Nel Brasile che ha vinto l'ultimo Mondiale Under 17, spicca senza dubbio il talento di Kaio Jorge, a segno su rigore nella finale con il Messico. Attaccante forte fisicamente, può giocare in tutti i ruoli in attacco, anche se, per caratteristiche, predilige giocare come attaccante centrale, ma è stato impiegato con successo anche come seconda punta. Forte e veloce, fa della tecnica il suo punto di forza. Spesso e volentieri arriva al gol dopo aver saltato nettamente l'avversario con una finta.

Nome: Kaio Jorge

Data di nascita: 24 gennaio 2002

Nazionalità: brasiliano

Ruolo: attaccante

Squadra: Santos

Assomiglia a: Firmino