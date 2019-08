Un talento al giorno, Kaique Rocha: nuovo Castan ossessione Samp

© foto di Luigi Gasia/TuttoLegaPro.com

Faccia pulita e grande decisione: il brasiliano Kaique Rocha ha conquistato la Sampdoria con la sua eleganza e il tempismo con cui affronta l'avversario, aspettando il momento giusto per portargli via, con apparente facilità, il possesso della palla. Una vera ossessione per il club blucerchiato, che cerca di portarlo a Genova sin dallo scorso mercato di gennaio: il motivo è facilmente capibile, viste le qualità che il 2001 mette in evidenzia in ogni gara che disputa con in Santos.

Nome: Kaique Rocha

Data di nascita: 28 febbraio 2001

Nazionalità: brasiliano

Posizione: difensore centrale

Squadra: Santos

Assomiglia a: Leandro Castan