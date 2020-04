Un talento al giorno, Karl Hein: sulla scia dell'idolo Poom

L'inizio di carriera di Karl Hein ha portato il classe 2002 estone ad allenarsi con portieri del calibro di Petr Cech e Bernd Leno. Le sue qualità principali, come dimistichezza coi piedi, grande concentrazione, sicurezza fra i pali, leadership, lo hanno posto all'attenzione del Settore Giovanile dell'Arsenal come uno degli estremi difensori più affidabili tra i giovanissimi, al punto di meritarsi anche diversi allenamenti coi campioni sopracitati. I Gunners quest'anno lo hanno promosso in Premier League 2, il campionato riservato all'U23. E nemmeno in patria si sono dimenticati dell'ex allievo del Nõmme United, convocato con l'U21 estone per le qualificazioni all'Europeo.

Nome: Karl Hein

Data di Nascita: 13 aprile 2002

Nazionalità: estone

Squadra: Arsenal U23

Ruolo: portiere

Assomiglia a: Mart Poom