Un talento al giorno, Kevin Mac Allister: l'erede di Burdisso

© foto di Luigi Gasia/TuttoLegaPro.com

Dall'Argentinos al Boca, il percorso di Kevin Mac Allister è graduale, ma il suo arrivo in oroblu è stato un evento molto seguito in Argentina, dove il giovane centrale gode di molta stima. Classe 1997, a 21 anni sembra essere pronto per un'avventura in una delle big del Sudamerica: difensore roccioso e non particolarmente elegante, spesso usa le maniere forti per aver ragione degli avversari. Un centrale che bada molto all'efficacia e poco alle stile insomma, il tipico difensore che indendia le curve argentine e fa innamorare i tecnici.

Nome: Kevin Mac Allister

Data di nascita: 7 novembre 1997

Nazionalità: argentino

Ruolo: difensore centrale

Squadra: Boca Juniors

Assomiglia a: Nicolas Burdisso