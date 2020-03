Un talento al giorno, Khephren Thuram: la dinastia continua a sfornare gioielli

Marcus Thuram non è che l'inizio: la dinastia dell'ex difensore di Parma e Juventus, nonché pluridecorato con la Nazionale francese, è anche il padre di Khephren Thuram, classe 2001 che si è messo in luce con la maglia del Monaco fino a ottenere l'esordio in Prima Squadra in questa stagione, ma col Nizza. A differenza del fratello e del padre si tratta di un centrocampista: bravo in particolare nell'assist, sa sfruttare le doti atletiche di cui la natura lo ha dotato alla perfezione, mettendo in mostra uno scatto palla al piede davvero prorompente. Un centrocampista completo, dal fisico già molto sviluppato, che promette ai livelli di un giovane Witsel.

Nome: Khephren Thuram

Data di nascita: 26 marzo 2001

Nazionalità: francese

Ruolo: centrocampista

Squadra: Nizza

