La potenza è nulla senza il controllo: lo sa bene il centravanti di origini albanesi, ma in possesso anche di passaporto greco, Kristo Shehu, classe 2000 che ha esordito l'anno scorso il SuperLeague nella sfida contro il Panionis. Le 11 reti segnate nella squadra Under 19 hanno convinto Giōrgos Dōnīs a coinvolgerlo negli allenamenti e nelle gare di prima squadra: Shehu è un marcantonio di quasi un metro e novanta abile nel fare sponda per i compagni d'attacco e difendere la palla per gli inserimenti. Debole col mancino, ha la sua specialità nel gol in area piccola, facilitato com'è dalla stazza fisica e dall'altezza.

Nome: Kristo Shehu

Data di nascita: 1 marzo 2000

Nazionalità: greco

Ruolo: centravanti

Squadra: Panathinaikos

A chi assomiglia: Erjon Bogdani