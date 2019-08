Un talento al giorno, Kristoffer Askildsen: un vichingo in mezzo al campo

© foto di Luigi Gasia/TuttoLegaPro.com

Kristoffer Askildsen, mediano tutto muscoli e grinta, è sicuramente uno dei giovani più interessanti del panorama scandinavo. Classe 2001, un vichingo in mezzo al campo: è un giocatore che fa dell'agonismo e della resistenza le qualità migliori, un gran recuperatore di palloni che ogni allenatore vorrebbe avere a disposizione. Ovviamente non si vede molto in area avversaria, visto che agisce principalmente in mezzo al campo aggredendo sempre il portatore di palla. Dotato di un gran fisico, spicca anche nel gioco aereo.

Nome:Kristoffer Askildsen

Data di nascita: 9 gennaio 2001

Nazionalità: norvegese

Ruolo: mediano

Squadra: Stabæk Fotball

Assomiglia a: Gennaro Gattuso