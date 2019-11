Un talento al giorno, Lazar Samardzic: un 2002 su cui scommettere

© foto di Luigi Gasia/TuttoLegaPro.com

Lazar Samardzic è il gioiellino classe 2002 che l'Herta Berlino si tiene più caro: un fantasista dalle grandissime potenzialità, capace di fare la differenza in ogni gara della Bundesliga Under 19, facendosi così notare anche dalla Prima Squadra. Visione di gioco e creatività lo rendono un calciatore piuttosto unico nel panorama tedesco, dove è la fisicità a farla da padrona. Un mancino che in alcuni momenti ricorda Ozil, anche per la difficoltà nell'adattarsi ad un tipo di calcio più fisico.

Nome: Lazar Samardzic

Data di nascita: 24 febbraio 2002

Nazionalità: tedesco

Ruolo: attaccante esterno o fantasista

Squadra: Herta Berlino

Assomiglia a: Mesut Ozil